Autofahrerin übersieht in Neusäß 12-jährigen Radfahrer

Ein 12-jähriger Radler ist auf der Georg-Odemer-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Beim Abbiegen übersieht ihn eine 43-jährige Autofahrerin.

Einen 12-jährigen Radfahrer hat eine Autofahrerin am Dienstag in Neusäß übersehen. Beim Zusammenprall stürzte der Bub und zog sich Schnittverletzungen am linken Knie zu.

Die 43-Jährige bog laut Polizei gegen 18.45 Uhr von der Adalbert-Stifter-Straße in die Georg-Odemer-Straße ein. Dabei übersah sie das Kind, das auf der Georg-Odemer-Straße westwärts radelte. Der Gesamtschaden am Zweirad und am Auto beläuft sich auf rund 1000 Euro. (thia)