Autofahrerin verwechselt Brems- und Gaspedal und baut Unfall

Weil eine Autofahrer Brems- und Gaspedal verwechselte, ist es in Neusäß am Samstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte die 56-Jährige ihr Auto gegen 10.30 Uhr an der Benzstraße am rechten Fahrbahnrand abstellen. Dabei verwechselte sie vermutlich die beiden Pedale. Deshalb fuhr ihr Auto gegen das Heck eines anderen geparkten Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurden auch noch drei andere Autos beschädigt. Das führte laut Polizei zu Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereichen. (kinp)

