Neusäß-Aystetten

vor 16 Min.

70.000 Euro Sachschaden: LKW-Fahrer baut Unfall in Aystetten

Wie die Polizei berichtet, kam es am Dienstag zu einem Unfall mit hohem Sachschaden in Aystetten.

Artikel anhören Shape

Wie die Polizei berichtet, verursachte ein Lastwagenfahrer immensen Sachschaden, als er in einem Waldweg in Aystetten rangierte. So kam es dazu.

70.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz nach einem Unfall in einem Waldweg in Aystetten. Wie die Polizei berichtet befuhr ein 35-Jähriger am Dienstag gegen 7.30 Uhr den gesperrten Waldweg nahe des Ottmarshauser Weges. Als es nicht mehr weiterkam, wollte er umdrehen. Beim Rückwärtsrangieren beschädigte er die Einfassung eines Grundstückes und die Hecke. Durch zu starkes Einlenken drückte es die Fahrerkabine so gegen den Sattelauflieger, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Sattelzug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Themen folgen