Unbekannter fährt Auto in Aystetten an und flüchtet

Ein in Aystetten geparkter BMW wird von einem Unbekannten angefahren, berichtet die Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Ein schwarzer BMW ist von einem Unbekannten angefahren worden. Das berichtet die Polizei. Demnach stand der Wagen in der Nacht auf Montag in der Straße Am Anger in Aystetten. In diesem Zeitraum streifte ein unbekannter Autofahrer den Wagen hinten links. Ohne sich weiter um den entstandenen Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, suchte er das Weite, berichtet die Polizei. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)