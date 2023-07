Unbekanntr klauen Badarmaturen aus Rohbau in Aystetten

Waschtische, Spiegel und komplette Duscharmaturen sind aus einem Rohbau in Aystetten gestohlen worden. Die Polizei ermittelt.

Aus einem Rohbau in Aystetten sind Waschtische, Spiegel und komplette Duscharmaturen gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach entfernten unbekannte Täter vermutlich in der Zeit zwischen Freitag und Montag fachmännisch mehere Badarmaturen aus einem Mehrfamilienhaus im Rohbau in der Hauptstraße. Zudem wurden noch hochwertige Baumaschinen gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizei auf über 15.000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)