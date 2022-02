Neusäss/Aystetten

11:48 Uhr

Wie kommen Senioren von Neusäß und Aystetten zum Augsburger Bahnhof?

Die Anbindung per Bus von Neusäß, Aystetten und den Holzwinkelgemeinden zum Augsburger Hauptbahnhof wird durch eine Baustelle behindert.

Plus Wegen einer Großbaustelle fahren die AVV-Busse der Linien 500 und 501 für lange Zeit nicht mehr zum Bahnhof, sondern nur bis zum Theater in Augsburg. Das sei zu umständlich für Pendler sowie Seniorinnen und Senioren, findet ein Stadtrat.

Von Regine Kahl

Der Neusässer SPD-Stadtrat Christian Rindsfüßer ist sauer. Der Grund: Die AVV-Buslinien 500 und 501 stoppen in Augsburg nicht mehr am Hauptbahnhof, sondern schon am Theater. Rindsfüßer, selbst reger Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), hält dies für eine große Verschlechterung für Pendler sowie Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Beide Buslinien kommen vom Holzwinkel und gehen weiter über Aystetten und Neusäß bis nach Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen