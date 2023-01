Bäckerei Wolf hat im neuen Stadthaus in Neusäß eröffnet

Plus Länger als gedacht mussten die Neusässer auf die Bäckerei Wolf mit Café im neuen Stadthaus warten, aber nun hat die Filiale geöffnet. Was die Kunden erwartet.

Im neuen Stadthaus im Zentrum von Neusäß hat eine große Filiale der Bäckereikette Wolf eröffnet. Wo es früher im Gasthaus Schuster Schweinsbraten und Bier gab, bietet die Bäckerei nun auf rund 250 Quadratmetern ein breites Sortiment an Backwaren sowie ein modernes Café mit 60 bis 80 Plätzen und mit Frühstücksangebot und Brotzeit. Später soll auch im Außenbereich bewirtet werden.