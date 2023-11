Bäume an der Daimlerstraße werden gefällt

Entlang der Bahnlinie in Neusäß wird sich im November die Vegetation verändern. Warum die Bäume gefällt werden müssen und nicht nachgepflanzt werden können.

Radikale Fällarbeiten an der Daimlerstraße hat die Deutsche Bahn angekündigt. Wie Bürgermeister Richard Greiner auf der jüngsten Stadtratssitzung sagte, werden 23 Bäume am Bahndamm abgeholzt. Nach Auskunft der Bahn, so der Bürgermeister weiter, würden die Bäume teilweise den Abstand zur Oberleitung nicht mehr einhalten. Würden sie lediglich gestutzt, sei zu erwarten, dass die Pflanzen absterben und dann erst recht nicht mehr verkehrssicher wären. Die Fällarbeiten sollen Ende November stattfinden.

Baumnachpflanzungen sind nicht möglich

Weil sich überdurchschnittlich viele Leitungen im vorgelagerten Gehweg befinden, sei es nicht möglich, dort durch die Stadt Neusäß anschließend Baumnachpflanzungen vorzunehmen, da die Wurzeln mit diesen Sparten kollidieren würden. Planungen in diese Richtung mussten aufgegeben werden, so Richard Greiner. In Zusammenarbeit mit der DB Netz AG als Grundstückseigentümerin sei die Stadt Neusäß bemüht, einen Ausgleich in Form einer "Wild-Hecke" herzustellen. (jah)

