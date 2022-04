Bahnausbau Ulm - Augsburg: Hält bald ein Zug in Vogelsang?

Plus Zwei zusätzliche Haltepunkte sollen bei den Plänen zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg berücksichtigt werden. Einer liegt im Neusässer Stadtteil Vogelsang.

Verbesserungen im Nahverkehr stehen ganz oben auf der Wunschliste des Landkreises. Der Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg könnte das möglich machen, wie immer wieder beteuert wird. Werden jetzt schon Nägel mit Köpfen gemacht? Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) plant offenbar neue Haltestellen in der Hirblinger Straße im Augsburger Norden und im Neusässer Stadtteil Vogelsang.