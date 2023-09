Neusäß

vor 47 Min.

Bahnausbau Ulm-Augsburg: So geht es jetzt in Neusäß weiter

Plus Nun müssen die Kommunen erklären, was sie vom Bahnausbau halten. Die Regierung von Schwaben hat im Rahmen des Raumordnungsverfahrens um Stellungnahmen gebeten.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Mit bis zu 300 Stundenkilometern von Augsburg nach Ulm fahren: Das soll die geplante Schnellstrecke der Bahn eines Tages möglich machen. Die Pläne für den Bahnausbau schreiten voran. Noch immer stehen vier verschiedene Trassen zur Auswahl, die sich untereinander kombinieren lassen. Im Moment ist die Regierung von Schwaben am Zug. Sie geht der Frage nach, wo die Trassenvarianten Konflikte in der Region hervorrufen könnten. Doch nicht nur der Name "Raumordnungsverfahren" ist sperrig, auch die jeweils elf Aktenordner mit fast 600 Seiten Inhalt mussten erst einmal an alle betroffenen Städte, Dörfer und Träger öffentlicher Belange ausgeliefert werden. Die Ordner sind da, nun sollen die Kommunen bis Ende Oktober eine Stellungnahme abgeben. So schnell geht es aber nicht überall. Neusäß hat deshalb um Aufschub gebeten.

Die Bürger müssen die Möglichkeit haben, sich die Pläne auf dem Papier anzusehen. Die Stadt Neusäß informiert über solche Angelegenheiten offiziell im Amtsblatt "Heimatstimme", das immer Anfang des Monats erscheint. So sei es der Stadt auch erst Anfang Oktober möglich, über das Raumordnungsverfahren offiziell zu informieren, wie Bürgermeister Richard Greiner (CSU) am Freitagmorgen erklärte. Das Thema war am Abend zuvor in der Stadtratssitzung besprochen worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen