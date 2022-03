Manche Züge stoppen wegen des Bahnhofsumbaus nicht in Neusäß

Der Bahnsteig am Gleis Richtung Ulm wird in Neusäß umgebaut. Zeitweise hat dies Auswirkungen auf den Regionalverkehr.

Die Bauarbeiten am Neusässer Bahnhof gehen noch einige Wochen weiter. Die Bahnsteige werden bei Nachtarbeiten modernisiert und erhöht. Dieser Umbau bei laufendem Betrieb auf den Gleisen hat Folgen für den Zugverkehr am späten Abend und am frühen Morgen im April und Mai. Zeitweise stoppen Züge nicht in Neusäß oder die Reisenden müssen in Busse umsteigen.

Der Umbau des Bahnsteigs Richtung Augsburg ist bereits abgeschlossen. Inzwischen gehen die Arbeiten am Gleis Richtung Ulm weiter. Bis 22. April (7.15 bis 21.45 Uhr) werden einzelne Züge aufgrund der Bauarbeiten nicht in Neusäß halten, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Ab 25. April bis 17. Mai ist sogar zu bestimmten Zeiten ein Schienenersatzverkehr zwischen Augsburg und Diedorf geplant. Busse fahren und einzelne Züge stoppen nicht am Neusässer Haltepunkt. Diese Fahrplanänderungen nennt die Deutsche Bahn im Detail:

RE 9 und RB 86 Einzelne Züge der Linien RE 9 und RB 86 in Richtung Dinkelscherben halten bis 22. April nicht in Neusäß.

RE 57010 Der Zug von München Hauptbahnhof (7.24 Uhr ab Augsburg Hbf) hält montags bis samstags (außer Feiertag) nicht in Neusäß. Als Ersatz fährt an Schultagen ein Bus von Augsburg Hbf bis Diedorf, ohne Halt in Oberhausen und am Schulzentrum. Ein weiterer Bus fährt von Augsburg Hbf bis Westheim und fährt bei Bedarf weiter bis Diedorf. Außerdem ist ein Bus ohne Halt von Augsburg Hbf bis zum Schulzentrum Neusäß unterwegs. An den Samstagen bis zum 9. April wird ein Bus von Augsburg Hbf bis Neusäß eingesetzt. Die Fahrzeiten können allerdings von denen der Züge abweichen, so die Bahn.

RB 57048 Der Zug mit Abfahrt um 16.50 Uhr am Augsburger Hauptbahnhof hält vom 25. April bis 17. Mai montags bis freitags nicht in Neusäß.

Lesen Sie dazu auch

Fahrradmitnahme ist nur begrenzt möglich im Bus

Die Bahn weist darauf hin, dass die Haltestellen der Busse nicht immer direkt an den Bahnhöfen liegen. Die Fahrradmitnahme im Bus sei nur möglich, wenn noch genügend Platz verfügbar ist.

Während die Bauarbeiten in Neusäß teilweise Auswirkungen auf den Verkehr haben, wird dies beim bald anstehenden Umbau der Bahnsteige in Westheim nicht sein. Hier sind laut Bahn bisher keine Einschränkungen bekannt. Im Unterschied zu Neusäß gibt es in Westheim ein drittes Gleis, wo Züge umgeleitet werden können. In Neusäß ist alles sehr beengt und es gibt nur die zwei Gleise.

Bauarbeiter haben Wohncontainer in Neusäß bekommen

Ihr Quartier in Neusäß aufgeschlagen haben die Mitarbeiter der mit dem Umbau beauftragten Firma Kassecker aus Waldsassen. Vor dem Feuerwehrhaus ist eine lange Zeile mit grauen Wohn- und Bürocontainern aufgebaut worden. Tagsüber wird darin geschlafen, spätabends beginnt die Arbeit. Rund 15 Männer sind an der Baustelle im Einsatz. Während der Arbeiten an einem Bahnsteig wird zwar nachts das Gleis daneben gesperrt, aber auf dem gegenüberliegenden Gleis fahren weiter Züge. Eine Totalsperre des Abschnitts am Haltepunkt Neusäß ist auf der stark befahrenen Strecke mit Regional-, Fern- und Güterverkehr nicht machbar. Die Bauarbeiter können gegen elf Uhr abends loslegen und haben etwa sechs Stunden Zeit, in der ein Gleis für den Verkehr gesperrt ist. Sicherungsmaßnahmen sind nötig, da beispielsweise ein ICE am anderen Gleis weiterhin mit 160 km/h durchrauscht.

Im Internet finden Reisende genaue Auskünfte zu den Änderungen im Fahrplan und detailliertere Informationen zu den Verbindungen: https://bauinfos.deutschebahn.com/rf/re9by_rb86by_0903-17052022_fahrplan.pdf