Bahnunterführung in Neusäß bleibt nun wohl doch für alle offen

Plus Ein Verkehrsexperte hatte die Schließung der Unterführung für den motorisierten Verkehr vorgeschlagen. Nun zeigt ein weiteres Gutachten eine andere Möglichkeit.

Die Einschätzung von Verkehrsplaner Reiner Neumann aus Ulm war eindeutig: Die Unterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße ist viel zu eng und in ihrer Bauweise nicht geeignet, um Fußgängern, Radfahrerinnen und Autos eine gleichzeitige, sichere Durchfahrt zu bieten. Genauso eindeutig war jedoch die Meinung von Zweitem Bürgermeister Wilhelm Kugelmann ( CSU) schon bei der Vorstellung des Gutachtens im Sommer. Unter keinen Umständen soll die Unterführung für den Autoverkehr gesperrt werden, wie Neumann angeraten hatte. Nach einer fachlichen Ergänzung eines anderen Büros steht nun die CSU-Fraktion hinter ihm, wie Uwe Hübner auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses bestätigte.