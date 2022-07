Bahnunterführung in Neusäß sperren? Nun wird noch ein Gutachten erstellt

Plus Seit eine neue Treppe zum Bahnsteig in Neusäß führt, ist die Diskussion über die Schulwegsicherheit und eine Sperrung der Bahnunterführung entbrannt.

Soll die Bahnunterführung am Haltepunkt Neusäß komplett für den Verkehr gesperrt werden, damit die Schulwegsicherheit von Hunderten Schülern morgens und mittags gewährleistet ist? Diese Frage beschäftigt seit einigen Monaten den Stadtrat von Neusäß. Denn seit die Bahn praktisch aus Versehen einen neuen, komfortablen Zustieg zur Remboldstraße/Landrat-Dr.-Frey-Straße hin gebaut hat, sind die Fahrgäste gezwungen, in Richtung Schulzentrum die Straße zu überqueren und dann durch die viel zu schmale Bahnunterführung zu laufen. Sicherheitstechnisch ein Unding, urteilte vor Kurzem der beauftragte Verkehrsplaner Reiner Neumann, der vor wenigen Wochen die Ergebnisse seiner Untersuchung vorgestellt hatte.