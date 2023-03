Neusäß

Bahnunterführung Neusäß: Zebrastreifen sollen für mehr Sicherheit sorgen

Der Gehweg an der Landrat-Dr.-Frey- Straße wird auf die andere Seite verlegt, damit die Schüler sicherer durch die Bahnunterführung kommen.

Plus Eine neue Treppe zum Bahngleis hat das Thema Schulwegsicherheit am Schulzentrum Neusäß auf die Tagesordnung gebracht. Nach einem Jahr gibt es nun eine Planung.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Ein Nadelöhr war sie schon immer, die kleine Bahnunterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße zwischen Rathaus und Schulzentrum. Auf einem schmalen Gehweg durchqueren die Kinder den kleinen Tunnel, eine kleine Leitplanke grenzt den Weg ab, die Radfahrer fahren auf der Straße. Seit die Bahn aber eine neue Treppe zum Bahngleis gebaut hat, wurde die Situation noch gefährlicher, denn nun sind die Fahrgäste gezwungen, in Richtung Schulzentrum die Straße zu überqueren und dann durch die viel zu schmale Bahnunterführung zu laufen. Ein untragbarer Zustand, stellte auch ein Gutachter fest, und deshalb wurde seit mehreren Monaten über Lösungen diskutiert. Für junge Verkehrsaktivisten wäre der Fall klar: Der gesamte Bereich, in dem morgens und mittags bis zu 4000 Kinder und Jugendliche unterwegs sind, sollte für den Verkehr gesperrt werden. Nun hat der Planungsausschuss aber einstimmig einer anderen Lösung zugestimmt.

