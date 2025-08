Bargeld aus Spielautomaten in Neusäß gestohlen

Aus einem Spielautomaten in einer Gaststätte in Neusäß ist Bargeld gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach brach ein Unbekannter in der Nacht auf Montag in die Gaststätte an der Lohwaldstraße ein und brach darin den Spielautomaten auf. Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Wie viel Geld in dem Automaten war, muss noch geprüft werden, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

