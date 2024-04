Neusäß

Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Neusäß starten

Plus Offizieller Spatenstich für das neue Gebäude der Feuerwehr Neusäß: Die Mannschaft bleibt während der gesamten Bauzeit einsatzbereit.

Von Bianca Dimarsico

Noch steht es, das alte Feuerwehrhaus in Neusäß. Aber nicht mehr lange. Bis auf den Schlauchturm wird in wenigen Jahren nichts mehr davon übrig sein. Nach inzwischen jahrzehntelanger Planung wurde offiziell mit dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses an der Ortliebstraße begonnen. Mit einem symbolischen Spatenstich läutete das Team um Bürgermeister Richard Greiner, den Stadtrat sowie der Führung der Feuerwehr am Dienstag die Bauphase ein. In weniger als drei Jahren soll die Anlage fertig sein.

Greiner sprach bei seiner Ansprache im alten Feuerwehrhaus von einem "Grund zur Freude". Kein Wunder: Der Neubau beschäftigt die Stadt schon viele Jahre, immer wieder gab es Verzögerungen, etwa bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück. Lange beklagte die Feuerwehr die beengten Verhältnisse, und auch technisch betrachtet ist das alte Haus längst nicht auf dem neuesten Stand. "Eine moderne Ausstattung ist für optimale Bedingungen im ehrenamtlichen Einsatz wichtig", sagte Greiner. Bisher gibt es etwa keine Umkleiden. Die Einsatzkräfte zogen sich in der Fahrzeughalle um. Auch die Sicherheitsanforderungen seien im jetzigen Bau nicht mehr erfüllt. 17,5 Millionen Euro steckt die Stadt deshalb in den Neubau.

