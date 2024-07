Bauausschuss empfindet „Unwohlsein“ bei Umgestaltung eines Wohnhauses

Weil im Bauausschuss der Stadt Neusäß nach Fakten entschieden wird, haben jetzt sieben von elf Stadträten einem Antrag auf Umnutzung eines Drei- in ein Fünffamilienhaus in der Sebastian-Kneipp-Straße in Neusäß zugestimmt. Und das, obwohl alle Ausschussmitglieder ein schlechtes Gefühl bei dem Bauantrag haben. Karin Fluhr (Grüne) brachte es auf den Punkt: Sie habe zugestimmt, weil der Antrag auf Umbau und erweiterter Nutzung als solcher sachlich „korrekt“ sei. Der Ausschussvorsitzende Wilhelm Kugelmann (CSU) sprach von einem „Unwohlsein“ bei der Zustimmung. Dafür gebe es auch einen Grund.

Wilhelm Kugelmann wird deutlich: „Der Ausschuss hat keine guten Erfahrungen mit dem Bauwerber gemacht.“ Dabei geht es um eine Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Neusäß. Die plant nun, die Wohnfläche in dem einstigen Dreifamilienhaus an der Ecke Sebastian-Kneipp-Straße und Westheimer Straße, zu vergrößern. Dazu soll ein zusätzliches Appartement gebildet und eine Kellerwohnung eingebaut werden. Die Arbeiten sind bereits mit dem Freilegen des Kellers gestartet.

Ist in Wirklichkeit eine Arbeitnehmerunterkunft geplant?

Die offen geäußerte Vermutung nicht nur von Stadtrat Manfred Reuß (CSU) ist nun: In Wirklichkeit soll in dem Haus eine Arbeitnehmerunterkunft entstehen. Ein Hinweis darauf könnte der Getränke- und Snackautomat sein, der in Planung ist und auf dem Grundstück aufgestellt werden soll. Ähnliche Erfahrungen habe die Stadt Neusäß mit dem Bauwerber nach dem Umbau eines Hauses in der nur wenig entfernten Gartenstraße gemacht, so Wilhelm Kugelmann. Falls sich die Befürchtungen bewahrheiteten und am Ende das Gebäude doch anders genutzt werde, als zunächst angegeben, sei das ein Fall für die Baukontrolle des Landratsamts, so der zweite Bürgermeister. Doch die käme schon gar nicht mehr hinterher, den Fällen einer ungenehmigten Nutzung durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft nachzugehen, sagte Kugelmann.