Neusäß

06:00 Uhr

Bauausschuss sagt Nein zu großem Bauvorhaben: Es geht ums Dach

Plus Das Bauvorhaben in der Remboldstraße 26 wurde einstimmig abgelehnt. Ein Grund ist die Form des Dachs. In der Bauausschuss-Sitzung wird klar: Es ist alles eine Frage des Charakters.

Von Nicola Jäckel Artikel anhören Shape

In den 1970er-Jahren schlossen sich acht ehemals eigenständige Dörfer unter dem Namen Neusäß zusammen und erhielten 1988 das Stadtrecht. Wie im ganzen Ballungsgebiet Augsburg nahm die Einwohnerzahl in den letzten Jahren deutlich zu. In Neusäß waren es mehr als zehn Prozent in den letzten 20 Jahren. Um mehr Wohnraum und ein belebtes Zentrum für die größer werdende Stadt zu schaffen, gibt es in der Stadt aktuell mehrere Bauprojekte, unter anderem in Alt-Neusäß an der Remboldstraße 26. Der Bauantrag einer Baubewerberin für diesen Bauplatz wurde in der jüngsten Bauausschusssitzung einstimmig abgelehnt. Ein Grund war die Form des Dachs.

Bauprojekt in Neusäß abgelehnt: Ob Sattel- oder Pultdach ist hier die Frage

Die Stadt Neusäß will durch eine möglichst sinnvolle Nachverdichtung eine belebte, bürgerfreundliche Stadtmitte schaffen. Das bedeutet auch, dass freie Flächen innerhalb einer bestehenden Bebauung genutzt werden sollen. Dies soll auch in der Remboldstraße in Alt-Neusäß passieren. Da dort bisher vorwiegend landwirtschaftliche Gebäude das Stadtbild prägen, ist auch das Aussehen der Straße von diesen geprägt. "Der Altort typische Charakter soll auch nach den Umbaumaßnahmen erhalten bleiben", wünscht sich Stadtbaumeisters Björn Nübel. Der vorliegende Bauplan für das Grundstück an der Remboldstraße 26 ist deshalb umstritten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen