Baustellen in Neusäß: So bald sind sie nicht fertig

Plus Fernwärme, Erschließung des Neubaugebiets und neue Wasserleitungen: Immer wieder wird es diesen Sommer in Neusäß Behinderungen geben.

Derzeit wird es immer mal wieder eng im Zentrum von Neusäß. Rund um die Hauptstraße und die Remboldstraße bewegen sich die Baustellen zur Verlegung von Fernwärmeleitungen und für den teilweisen Austausch von Wasserleitungen, wie ab Montag, 3. Juli, in der Remboldstraße. Doch das ist nicht alles. Gleichzeitig wächst auch die neue Bebauung auf dem Schuster-Areal. Was noch fehlt, ist eine passende Erschließung. Und die sorgt im Moment wieder für Behinderungen.

Auf dem Schuster-Areal geht es aktuell weiter voran: Derzeit wird die Erschließungsstraße des neuen Wohngebiets gebaut, weshalb die Zufahrt zum Supermarkt Netto und zu den Parkplätzen (unter anderem für die Bäckerei Wolf) „hintenherum“ erfolgt. Das wird noch ein paar Wochen so bleiben.