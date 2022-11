Neusäß

Begabter junger Afghane stellt im Neusässer Rathaus aus

Tamim Ramish zeichnete mit Bleistift auf Papier das Mausoleum seiner Heimatstadt Masar-e Scharif. Das Gebäude ist aus dem 15. Jahrhundert und wird auch Blaue Moschee genannt. Auch dieses Bild ist in der Ausstellung im Neusässer Rathaus zu sehen.

Plus Der 16-jährige Tamim Ramish ist mit seiner Familie vor den Taliban aus Afghanistan geflohen. In Neusäß fiel er schnell durch sein künstlerisches Talent auf. Das ist nun für alle zu sehen.

Alle zwei Jahre organisiert der Kulturkreis Neusäß auch für Hobbykünstler eine eigene Ausstellung. In diesem Jahr darf ein junger Mann mit einer ungewöhnlichen Lebensgeschichte seine Werke zeigen. Der 16-jährige Tamim Ramish hat ein Forum zur Darstellung seiner Kunst bekommen. Tamim musste aus seiner Heimat Afghanistan fliehen und wohnt seit Anfang des Jahres in Neusäß. Seine teilweise schlimmen Erlebnisse verarbeitet er in seinen Bildern.

