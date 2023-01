Bei diesem Musikwettbewerb geht es um Kreativität

Die Stadt Neusäß macht jungen Musikerinnen und Musikern ein neues Angebot. Dabei geht es nicht allein um das Können am Instrument.

Klein, fein anders und mit neuem Schwerpunkt: So soll der neue Musikwettbewerb für junge Menschen in Neusäß sein. Ein ganz neues Konzept hat der Leiter der städtischen Sing- und Musikschule, Achim Binanzer, entwickelt, um einerseits die Übergangszeit zum nächsten großen, städtischen Musikwettbewerb zu verkürzen. Immerhin fand der letzte bereits 2018 statt und der nächste ist erst für 2024 geplant.

Auf der anderen Seite soll der "Young Musician Contest (YMC)" auch andere Schwerpunkte setzen. An diesem können junge Neusässer Musiktalente im Alter von zehn bis 18 Jahren teilnehmen und ihr Können auf vielfältige Weise präsentieren. Ob Klassik, Modern, Rock oder Pop, alle Musiksparten sind willkommen. Dabei kommt es nicht unbedingt auf eine Bewertung an. Wer sich also noch nicht so sicher auf seinem Instrument fühlt, vielleicht noch Anfänger ist, sich und sein musikalisches Tun aber dennoch gerne einmal bei einem öffentlichen Vorspiel in der Musikschule präsentieren möchte, ist hier genau richtig und ebenso willkommen wie diejenigen, die bereits lange Jahre üben und bereits ein beachtliches Können aufweisen.

Die Jugendlichen können auch einen Joker ziehen

"Ähnlich wie bei Jauchs 'Wer wird Millionär' bieten wir noch einen besonderen Joker an", macht der Leiter des Contests neugierig. "Dieser steht bei uns unter den Schlagworten 'Kreativität' und 'Originalität'. Hier sind neue Ideen oder außergewöhnliche Showelemente oder sonstige kreative Momente in besonderer Weise darzustellen", erklärt Binanzer. Auch Play-back ist bei diesem Wettbewerb erlaubt. "Mit dem richtigen Background kann eine Musikerin oder ein Musiker sich ganz anders darstellen", erklärt der Musikschulchef.

Veranstaltet wird der Young Musician Contest von der Sing- und Musikschule Neusäß, Kerstin Schnupp und Achim Binanzer werden die jungen Nachwuchskünstler bewerten. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird es als Anerkennung Urkunden geben, diejenigen, die an der Bewertung teilnehmen, können sich darüber hinaus über verschiedene Preise freuen. Was die jungen Menschen zudem mitnehmen können, ist das Angebot eines Bewertungsgesprächs mit Tipps für die Zukunft. Der Young Musician Contest findet am Nachmittag des 23. Juni sowie ganztägig am 24. Juni statt, Kontakt über die Sing- und Musikschule.

