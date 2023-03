Neusäß

Beim Bürgertreff in Neusäß finden Senioren nette Gesellschaft

Ellen Mannigel (rechts) kommt jede Woche zum Bürgertreff ins Freiwilligen-Zentrum in Neusäß (links Gisela Dörner).

Plus Jeden Mittwoch kommen beim Bürgertreff in Neusäß Senioren zusammen. Sie spielen, plaudern – und lernen neue Freunde kennen.

Von Jonathan Lyne

"So, jetzt gehe ich raus", sagt Ingrid Prantl. Sie nimmt einige ihrer weißen Spielsteine mit den bunten Zahlen und legt sie nebeneinander vor sich auf den Tisch. Prantl und ihre Mitspielerinnen haben sich wie jeden Mittwochnachmittag im Freiwilligen-Zentrum in Neusäß getroffen, um Rummikub zu spielen. Es ähnelt dem Kartenspiel Rommé, nur dass kleine Spielsteine verwendet werden, auf denen die Zahlen von eins bis 13 in verschiedenen Farben stehen.

