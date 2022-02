Bürgermeister Greiner: "Beim mobilen Arbeiten war die Pandemie ein Booster"

Der Fachkräftemangel trifft auch die Kommunen. Hinzu kommt, dass viele Beschäftigte in den Ruhestand gehen. Was bedeutet das für Neusäß?

Herr Greiner, der Deutsche Städtetag und seine Partner gehen von nicht besetzten Stellen bis zu einem Sechstel aller Beschäftigten in den Verwaltungen aus. Da geht es zunächst um Wechsel in den Ruhestand. Ist das auch in den Neusässer Amtsleitungen ein Thema?



Richard Greiner: Dieser Trend ist auch in Neusäß ablesbar. Angefangen mit dem Ruhestand unseres Hauptamtsleiters Peter Eisen im Jahr 2018, letztes Jahr durften wir unseren Ordnungsamtsleiter Josef Hoppe in den Ruhestand verabschieden, und kommendes Jahr wird Stadtbaumeister Dietmar Krenz seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Einen Sonderfall haben wir im Kulturbüro, wo nach einem erfolgreichen Wechsel von Frau Bronner zu Frau Wanninger nun Frau Bronner wieder aus dem Ruhestand reaktiviert wurde, nachdem Frau Wanninger aktuell in Mutterschutz ist.

Und wie klappt es in den anderen von Ihnen angesprochenen Ämtern mit der Nachbesetzung?



Greiner: Hauptamt und Ordnungsamt konnte die Stadt Neusäß intern lösen, was allerdings dann in der Verwaltung auf anderen Positionen gewisse Nachbesetzungen sowie Umstrukturierungen nach sich gezogen hat. Dies konnten wir aber gut lösen und war auch eine gute Gelegenheit, "gewachsene" Strukturen zu überdenken und auch neu zu ordnen.

Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner ist in der Verwaltung der Stadt mit recht vielen Wechseln konfrontiert. Viele Amtsleiter gehen in den Ruhestand. Doch nicht nur die Stadt Neusäß sucht Personal. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Gibt es auch schon einen neuen Stadtbaumeister?



Greiner: Die Stelle des Stadtbaumeisters haben wir nun frühzeitig deutschlandweit ausgeschrieben, etwa ein Jahr zuvor, hier hoffen wir natürlich auf einige gute Bewerbungen. Aber wir gehen davon aus, dass die Stelle gut besetzt werden wird, und dass es aufgrund der frühzeitigen Ausschreibung auch eine entsprechende Einarbeitungsphase geben wird.

Welche Auswirkungen haben diese Wechsel auf die Verwaltung selbst?



Greiner: Wie bereits erwähnt, in manchen Bereichen hat es aufgrund der internen Besetzung der Amtsleiterpositionen eine Umstrukturierung gegeben, die wir aber als positiv sehen. Vorteile einer Besetzung aus dem Haus heraus sind natürlich auch, dass die neuen Amtsleiter die internen Abläufe der Verwaltung bereits kennen, und auch mit den Kollegen gut vernetzt sind. Zudem konnte die Einarbeitung bei Haupt- und Ordnungsamt sukzessive über Monate erfolgen - das hilft natürlich ungemein.

Haben die Wechsel Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger? Müssen diese eventuell länger auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten?



Greiner: Aktuell gibt es keine nennenswerten Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger. Die Stellenwechsel werden professionell umgesetzt. Mehr Sorgen bereiten uns derzeit die vermehrten Ausfälle aufgrund von Corona. Aber dies ist ja kein verwaltungsspezifisches Problem. Aber aufgrund des Schichtbetriebes und eines gut funktionierenden Hygienekonzeptes ist es uns möglich, trotz Corona-Ausfällen den Verwaltungsbetrieb aufrechtzuerhalten und wir tun alles dafür, dass keine übermäßigen Nachteile für unsere Bürgerinnen und Bürger entstehen. Bei den laufenden Hochbaumaßnahmen, wie dem Neubau der OGTS, können wir feststellen, dass wir uns nach wie vor erfreulicherweise im Zeit- und Kostenrahmen bewegen.

Eines der größten Bauvorhaben aktuell ist die OGTS an der Eichenwaldschule. Hier läuft es gut beim Zeit- und Kostenplan, sagt der Bürgermeister. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Ein weiterer Punkt ist bei der ganzen Diskussion ja auch: Wie muss sich eine Verwaltung als moderner Arbeitgeber präsentieren? Nicht mehr alle Beschäftigten möchten in Vollzeit arbeiten oder in einem strengen Tagesablauf.



Greiner: Die letzten beiden Jahre der Corona-Pandemie haben wir verstärkt genutzt, bestimmte Rahmenbedingungen der Stadtverwaltung auf den Prüfstand zu stellen, gegebenenfalls zu modifizieren und auf neue Herausforderungen angemessen zu reagieren. Gerade im Bereich des mobilen Arbeitens war die Pandemie ein regelrechter "Booster": Auf einmal musste mobil gearbeitet werden, und wie sich herausgestellt hat, funktioniert das Arbeiten von zu Hause gut. In einigen Bereich ist allerdings die Präsenz im Rathaus unverzichtbar und unbedingt erforderlich, insbesondere im Einwohnermeldeamt und Standesamt. Eine weitere Änderung ist die Aufhebung der Kernzeit - dies ermöglicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein flexibleres Arbeiten, hilft bei der Wahrnehmung von privaten Terminen etwa beim Arzt und unterstützt Familien bei der Vereinbarung von Familie und Beruf.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind aber nicht nur in Neusäß gefragt und gesucht. Muss eine Verwaltung noch mehr bieten, um als vielleicht sogar lebenslanger Arbeitgeber attraktiv zu bleiben?



Greiner: Der Wettbewerb mit anderen öffentlichen Verwaltungen, aber auch der freien Wirtschaft, ist derzeit sehr groß. Das hat die Stadt Neusäß erkannt und Ende letzten Jahres hat der Stadtrat ein Rahmenkonzept für die Personalentwicklung verabschiedet, das sich mit dem Personalbedarf und der Personalgewinnung in den nächsten Jahren beschäftigt. Dieses wird nun sukzessive umgesetzt werden. Aber wir haben auch etwas zu bieten. Ein Punkt ist etwa das betriebliche Gesundheitsmanagement. Hier unterstützt die Stadt Neusäß ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, in verschiedensten Sporteinrichtungen, Fitness- und Yogastudios, Kletterhallen und anderen gesundheitsfördernden Angeboten zu trainieren.