Beim Müllwandertag der Eichenwaldschule in Neusäß kam wieder viel zusammen

Auch in diesem Schuljahr hat die Eichenwaldschule mit ihren 450 Grund- und Mittelschülern in Neusäß wieder Müll eingesammelt. „Es kam relativ viel zusammen“, berichtet Schulleiter Thomas Fink nach der Veranstaltung. Auch Funde wie ein Autotachometer seien darunter gewesen. Der Bauhof habe die Aktion unterstützt und Tonnen für Glas an vereinbarten Stellen aufgestellt. Auch sei der gesammelte Müll an ausgemachten Plätzen abgeholt worden. Die Schülerinnen und Schüler waren von frühmorgens an, mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet, mehr als drei Stunden im Stadtgebiet unterwegs – für Schulleiter Fink ein schöner Beitrag seiner Einrichtung als Umweltschule für eine saubere Stadt. (AZ)

