Neusäß

11:01 Uhr

Beim neuen Volksfest gibt es sogar einen Gottesdienst im Festzelt

Plus Eine Geste des neuen Festwirts beeindruckt die Gäste. Das Festbier schmeckt. Doch die Jugendlichen vermissen etwas.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Was in München das Oktoberfest, das ist in Neusäß klar das alljährliche Volksfest, und so freuten sich die Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Gäste wieder über einen Volksfestauftakt ganz nach ihrem Geschmack. Herrliches Spätsommerwetter sorgte bei allen Anwesenden bereits beim traditionellen Standkonzert am Maibaum, dem anschließenden Umzug zum Festgelände und dem fröhlichen Einzug der Fahnenabordnungen für beste Feierlaune. Die Spannung war groß: Wie würde der neue Festwirt die Gäste empfangen?

Gekonnt wie üblich zapfte Bürgermeister Richard Greiner das erste Fass Bier an. Neu dabei ist Festwirt Kurt Paiser. Foto: Marcus Merk

Vorweg: Der Fassanstich durch Bürgermeister Richard Greiner war nach wie vor fachgerecht. Einmal eröffnet, strömte das Bier nur so in die Maßkrüge am ersten Volksfestabend und kündete von einer guten Woche Auszeit vom Alltag in Neusäß. Bereits am Eröffnungstag kam das feierfreudige Volk in Scharen in Dirndl und Lederhosen. Die Gäste ließen sich das Festbier zum Preis von 11,20 Euro und dazu das obligatorische Brathendl in dem 1800 Plätze fassenden und restlos besetzten Bierzelt des neuen Festwirts Kurt Paiser aus Scherstetten schmecken.

