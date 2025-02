Beim „Sommernachtstraum“ in Neusäß entpuppen sich viele Talente

Viele Freunde der Schauspielgruppe Neusäß können es kaum noch erwarten, denn es ist höchste Zeit, dass diese wieder eine ihrer Aufführungen auf die Bühne in der Aula der Ägidiusschule bringt. Nach einem spannenden „Durbridge“ und dem „Jedermann (stirbt)“ steht in diesem Jahr Shakespeare auf dem Programmzettel. Lange schon hatten sich die Schauspieler aus Leidenschaft gewünscht, einen Klassiker von Shakespeare zu spielen. Mit dem „Sommernachtstraum“ haben sie sich vor allem ein personalintensives Stück ausgesucht, um all den spielfreudigen Mitgliedern, die gerne auf die Bühne möchten, diese Möglichkeit auch zu bieten. „Dabei sind weitere unzählige Talente und Fähigkeiten der Teilnehmenden zutage getreten, die man zuvor gar nicht vermutet hatte“, freut sich Regisseurin Helga Schuster.

Bei der Figurenvielfalt ist es nicht leicht, am Ball zu bleiben

16 Schauspieler und Schauspielerinnen stehen in diesem Jahr aktiv auf der Bühne, mehr ist kaum möglich“, erklärt sie, die wieder mit viel Inspiration und außergewöhnlichen Ideen die Darsteller durch das Stück führt. Eine Aufgabe, die sich gleichzeitig oftmals anfühlt wie „einen Sack Flöhe hüten“, erklärt sie anhand der Figurenvielfalt des Stücks mit vielen unterschiedlichen Charakteren. Diese müssen herausgearbeitet werden, genauso die Darstellung der magischen Elemente und Verwechslungen. Übrigens ist das auch für das Publikum eine gewisse Aufgabe, hier stets am Ball zu bleiben, um die Geschichte zu verfolgen. Hier aber hat sich das Ensemble wieder einmal etwas Besonderes einfallen lassen. Mit einem Rap verdeutlicht es bereits zu Beginn des Stücks in fünf Strophen das ganze Stück, in dem es um Wünsche, Sehnsüchte, gutes und schönes Leben geht und nicht zuletzt um die Liebe.

Zum besseren Verständnis werden ins Stück regelmäßig verschiedene Ebenen eingezogen, um dem Publikum Sprache und Handlung zugänglicher zu machen. Der „Sommernachtstraum“ ist ein buntes Stück, in welchem man sich austoben und auch viel eigene Interpretation unterbringen kann. Jede Schauspielerin, jeder Schauspieler haben somit auch den Auftrag, für seine Bühnenfigur einzustehen. „Ich liebe es, mit Ironie das Thema eines Stücks zu brechen“, erklärt die Regisseurin und hat sich so manche Überraschungen ausgedacht. Für die Rolle des Lysander etwa hat sie eine Frau eingesetzt, die genau die nötige Qualität der Ausstrahlung dafür mitbringt. Die Hippolytha hat sie alternierend mit einer älteren und einer jüngeren Schauspielerin besetzt. Die Handwerkergruppe, die im Wald ein Stück anlässlich der Hochzeit von Theseus und Hippolytha einstudiert, lässt sie praktisch als Satire auf die Schauspielgruppe selbst agieren.

Darstellerinnen und Darsteller von 17 bis 77 Jahren

Genau diese Art, ein Stück aufzubereiten und geführt zu werden, schätzt das Ensemble der Schauspielgruppe Neusäß und es ist zu erwarten, dass wieder ein einzigartiges Theatererlebnis geboten wird. Letztlich will sich Regisseurin Helga Schuster darauf konzentrieren, dass es eine Komödie ist, die die Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem niveauvoll, aber doch mit einem Augenzwinkern, amüsieren soll. „In den letzten zwei Jahren wurde die Stimmung und das Miteinander innerhalb der leidenschaftlichen Gruppe im Alter zwischen 17 und 77 Jahren so gut, dass immer mehr auch auf der Bühne stehen wollten“, freut sich die Regisseurin über einen besonderen Erfolg.

Ab 22. März (Premiere) stehen jeweils samstags (um 19.30 Uhr) und sonntags (um 17 Uhr) bis zum 27. April die Aufführungen des „Sommernachtstraums“ der Schauspielgruppe Neusäß auf dem Plan.