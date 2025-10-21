Beim Spendenlauf der Realschule Neusäß wurden über 14.000 Euro erlaufen

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien 2025 schnürte die gesamte Schulfamilie der Realschule Neusäß erneut die Laufschuhe. Beim diesjährigen Spendenlauf konnten sie an den großen Erfolg aus dem Vorjahr nahtlos anknüpfen. Am Aktionstag selbst herrschte ausgelassene Stimmung: Obststände, alkoholfreie Cocktails und kleine Attraktionen wie Aufklebetattoos sorgten für zusätzliche Motivation und Begeisterung. Der Elternbeirat stellte kostenfreie Erfrischungsgetränke bereit, und die Bäckerei Gellner unterstützte großzügig, indem sie den Erlös des Pausenverkaufs spendete.

Fast 9.000 Euro für den Verein Lichtblicke

Wohin die Spenden in diesem Jahr gehen sollten, hatte das Schulforum bereits im Vorfeld beschlossen. 60 Prozent des Erlöses sollten einem wohltätigen Zweck zugute kommen, 40 Prozent für schulinterne Projekte verwendet werden. Bei der Abstimmung der Schülerinnen und Schüler fiel die Wahl auf den Verein Lichtblicke, eine Elterninitiative für krebskranke Kinder in Augsburg, die seit vielen Jahren Familien in schweren Zeiten unterstützt.

Nach den Sommerferien stand dann das beeindruckende Endergebnis fest: Rund 14.700 Euro waren erlaufen und gesammelt worden. Lichtblicke konnte einen Scheck in Höhe von 8.824 Euro entgegennehmen. Mit dem Geld werden zusätzliche Pädagogen für die Betreuung von Kindern im Krankenhaus finanziert. Zudem wird es für Maßnahmen eingesetzt, die zur Verbesserung des Wohlbefindens der kleinen Patientinnen und Patienten beitragen sollen.

Die Besten liefen 45 Runden

Auch sportlich konnten beachtliche Leistungen verzeichnet werden. Die laufstärksten Schülerinnen und Schüler kamen in diesem Jahr aus den fünften und sechsten Jahrgangsstufen. Konstantin Kreider, Bastian Schira und Thea Knöferle liefen jeweils stolze 45 Runden. Von Lehrerseite zeigten Marius Paleduhn und Bettina Haas einen vorbildlichen Lauf. „Dieser Tag ist ein wunderbares Zeichen für den Zusammenhalt und die Solidarität unserer gesamten Schulfamilie“, war Schulleiter Markus Langguth vom Engagement aller Beteiligten begeistert und dankte der Organisatorin Pia Meyer. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!