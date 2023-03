Neusäß

11:30 Uhr

Beim SV Ottmarshausen wird jetzt griechisch gekocht

Aus der Sportgaststätte in Ottmarshausen wird die Taverne Milos mit Wirt Konstantinos Saganas und Koch Georg Tsiaras.

Plus In Neusäß eröffnen die neuen Betreiber der Gaststätte des SV Ottmarshausen ihre Türen. In der Taverna Milos werden klassische griechische Gerichte serviert.

Von Nicola Jäckel Artikel anhören Shape

In der Gaststätte des SV Ottmarshausen öffnen Konstantinos Saganas und Anastasia Kapsalie mit Koch Georg Tsiaras die Türen ihres neuen Lokals für ihre Gäste. In der Taverna Milos im Neusässer Stadtteil wollen die neuen Pächter ihren Besucherinnen und Besuchern die vielfältige und gesunde Küche ihrer "sonnigen Heimat" Griechenland nahebringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen