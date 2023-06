Neusäß

16:21 Uhr

Beim Wahlkampf in Neusäß schlägt Minister Holetschek Verzweiflung entgegen

Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht sich in Neusäß viel Kritik ausgesetzt.

Plus Bei der Neusässer CSU hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek wenig Zeit und stellt sich deshalb gleich den Fragen der Bürger. Dann wurde es zunehmend emotional.

Von Angela David

Es hätte eine harmonische Wahlkampfveranstaltung der CSU sein können, als am Mittwochabend der Bayerische Gesundheitsminister und neu gekürte Schwaben-CSU-Chef Klaus Holetschek zum "Dialogforum" in die Stadthalle gekommen war, und mit ihm über 100 Parteimitglieder, Mandatsträger und Wahlkämpfer aus Augsburg Land und Stadt. Hätten da nicht noch rund 30 Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit genutzt, den Minister mit ihren kritischen Fragen zum Gesundheits- und Pflegesystem in der Krise zu konfrontieren, manchmal sogar zu attackieren.

Schon vor der Stadthalle hatte sich eine Gruppe versammelt, manche davon Mitglieder der Selbsthilfegruppe "Post-Vac" für Menschen, die unter schwerwiegenden Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung leiden. Mit ihnen und anderen Kritikern der Corona-Maßnahmen suchte Gesundheitsminister Klaus Holetschek bereits draußen vor der Halle das Gespräch, weshalb sich drinnen die etwa 120 Parteifreunde noch etwas gedulden mussten.

