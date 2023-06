Neusässer Rektor ist der neue Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands

Der Rektor des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, Stefan Düll, wird Nachfolger von Heinz-Peter Meidinger und vertritt 165.00 Lehrkräfte. Sein Ziel: "Ich will Probleme lösen."

Das bärtige Gesicht des Niederbayern Heinz-Peter Meidinger war fast allen Bundesbürgern aus den Medien bekannt – denn die Probleme an den Schulen während der Pandemie und nun aufgrund des Lehrermangels riefen den Vorsitzenden des Deutschen Lehrerverbands oft vor die Fernsehkameras. Nun wurde Meidingers Nachfolger in Berlin gewählt: Es ist der Augsburger Stefan Düll, Rektor des Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasiums. Wir telefonierten mit ihm am Freitag nach seiner Wahl in Berlin.

Ganz unvorbereitet traf Düll die Wahl nicht: Immerhin war der Augsburger bisher stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Philologenverbands, der neben drei weiteren Verbänden im Deutschen Lehrerverband als Dachorganisation mit 165.000 Lehrkräften vertreten sind. "Daher kenne ich natürlich schon die Verbandsarbeit und weiß genau, worauf ich mich einlasse", sagt Düll mit einem Lachen. Dass dieses Ehrenamt in der heutigen Zeit nicht einfach ist, sieht Düll gelassen: "Herausforderungen gab es immer, derzeit ist der Lehrermangel im Vordergrund, der uns noch lange beschäftigen wird." Da er aber ein Mensch sei, der grundsätzlich zuversichtlich und an Problemlösungen orientiert sei, gehe er positiv und mit Freude in sein neues Amt.

Neuer Vorsitzender des Lehrerverbands: Nachtarbeit ist Stefan Düll gewöhnt

Dass er dies neben seinem Hauptjob als Schulleiter eines Gymnasiums stemmen muss, das sich derzeit in Sanierungsarbeiten befindet, schreckt ihn nicht: "Ich bin es gewöhnt, dass sich die Arbeit in die Nacht hineinschiebt." (dav)

