Berufliche Orientierung für die Schülerinnen und Schüler der FOSBOS

„Was passt zu mir?“ Diese Frage stellen sich vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im Frühjahr und Sommer 2025 ihre Abschlussprüfungen ablegen. An der staatliche Fach- und Berufsoberschule (FOSBOS) Neusäß tun sie das mit einem Fachabitur sowie der fachgebundenen beziehungsweise allgemeinen Hochschulreife. Einer der Schwerpunkte der Ausbildung ist die berufliche Orientierung. Neben der schulinternen Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit und einem Besuch der Berufsinfomessen bietet die FOSBOS ab der 11. Jahrgangsstufe für ihre 12. und 13. Klassen einen schulinternen Studien- und Berufsinformationstag an. Dieser wird von engagierten Lehrkräften organisiert. Auch in diesem Jahr fand er wieder statt.

Spannende Gespräche und informative Vorträge

23 Unternehmen, etliche Behörden sowie die Hochschule und die Universität Augsburg hatten ihre Informationsstände in der Aula des Schulhauses aufgebaut und standen Interessierten Rede und Antwort. Besonders beliebt waren die Stände der Bundes- und Landespolizei sowie des Dominikus-Ringeisen-Werks. Auch bei den Ständen der Universität und der Botschafter für das Lehramt in Bayern war der Andrang groß. Die Stände der Unternehmen KUKA und Aldi Süd sowie die Laborschule für Agrartechnische Assistenz aus Landsberg waren ebenfalls gut besucht. An entsprechenden Gesprächen und Informationsmaterialien zu Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten fehlte es dabei nicht. Daneben gab es die Möglichkeit, Vorträge zu verschiedenen Karrieremöglichkeiten und Berufsfeldern zu besuchen.

