Neusäß

vor 57 Min.

Berufsschulen in Neusäß erwarten neue Schüler aus der Ukraine

Plus 2015 waren an den Beruflichen Schulen in Neusäß enorm viele junge Geflüchtete aufgenommen worden. Jetzt erwartet die Schule eine ähnliche Situation. Was heute anders ist.

Von Josefine Wunderwald

Herr Bartl, im Moment ist die Rede davon, dass die Hauptaufgabe der Aufnahme von jungen Geflüchteten aus der Ukraine auf die Grund- und Mittelschulen sowie auf die Beruflichen Schulen zukommen wird. Sind bei Ihnen schon junge Geflüchtete angekommen?



Rainer Bartl: Im Moment sind erst drei Personen bereits bei uns an der Schule. Noch konnten wir sie in den bestehenden Deutschklassen unterbringen. Es werden aber sicher bald mehr, deshalb brauchen wir zeitnah Konzepte. Denn wir müssen sicher wieder eigene Klassen bilden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .