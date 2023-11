Betrüger bringt Senior in Neusäß mit alter Masche um viel Geld

Ein Unbekannter sprach den Rentner an und gab vor, ihn zu kennen. Er wolle ihm Uhren schenken. Die wurden am Ende ganz schön teuer für den Neusässer.

Auf eine alte Betrugsmasche hereingefallen ist ein Rentner in Neusäß. Am Samstag, 18. November, gegen 11 Uhr, wurde in Neusäß in der Daimlerstraße ein Rentner von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und suggeriert, ihn zu kennen. Der unbekannte Mann gab hierbei an, in Italien eine Uhrenfabrik zu besitzen und er wäre für eine Ausstellung hier. Von der Ausstellung hätte er jetzt noch vier Uhren über und würde diese aufgrund von Zollproblemen gerne verschenken. Er bräuchte nur etwas Benzingeld.

Der Rentner holte seine Geldbörse heraus und wollte dem Unbekannten 20 Euro geben. Der Unbekannte entnahm aus der Geldbörse des Rentners 450 Euro, stieg schnell in ein dunkles Auto und floh.

Ältere Menschen im Visier

Immer wieder werden gerade ältere Menschen zur Zielscheibe von Betrügern. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Rentnerin aus Gersthofen einer angeblichen Teppichfirma mehrere Teppiche zur Reinigung mitgegeben. Doch die Firma gab es gar nicht. Die Frau erlitt einen Schaden von mehr als 1000 Euro. (jah)

Lesen Sie dazu auch