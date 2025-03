Betrunkene stürzt in Neusäß von E-Bike

Eine 39-Jährige ist nach einem Sturz von ihrem E-Bike verletzt. Laut Polizei war die 39-Jährige am Samstag gegen 16.50 Uhr mit ihrem Rad in der Daimlerstraße in Neusäß unterwegs, als sie allein beteiligt stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen am Arm zu, heißt es im Bericht der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau stark alkoholisiert war. Ein Test ergab den Wert von 1,75 Promille, berichtet die Polizei. Deshalb musste die 39-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen. (kinp)

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis