Biete Staude, suche Ableger: In Neusäß werden Pflanzen getauscht

Wer auf der Suche nach neuen Pflanzen ist, oder alte gerne loswerden möchte, wird bei der Pflanzentauschbörse in Neusäß fündig. Wie das Angebot funktioniert.

Gutes Wetter und die Vorfreude auf das Gartenjahr lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur Pflanzentauschbörse des Bund Naturschutzes auf den Wochenmarkt in Neusäß. Diese nicht kommerzielle, auf Tauschbasis und freiwillige Spenden beruhende Aktion der Ortsgruppe Neusäß, findet stets an zwei Samstagen im Frühling statt. Und so genossen es Hobbygärtner in entspannter Atmosphäre, günstig vielfältige Pflanzen für den Garten zu finden oder selbst überzählig gewordene winterharte Stauden, Ableger oder Kräuter, eingeschlagen in Papier oder in Kartons, zu bringen und diese über die Gartentauschbörse anderen Gartenliebhabern zukommen zu lassen.

Auch wer keine Pflanzen mitbringt, kann in Neusäß mitmachen

Daraus war ein interessantes Sortiment entstandenen, aus welchem jeder etwas Neues mit nach Hause nehmen konnte. Schnell kann somit eine große Vielfalt in die heimischen Gärten gezaubert werden, insbesondere, bei solch profunder Unterstützung vor Ort. Wer nichts zum Tauschen hatte, weil er etwa seinen Garten erst neu anlegt, erhielt Pflanzen gegen eine Spende zugunsten des Bund Naturschutzes. Gleichzeitig gab es natürlich Gelegenheit, mit den Fachleuten vom Bund Naturschutz, Marei Kemmerling und dem Ehepaar Hildegard und Peter Langenecker herrlich zu fachsimpeln und Erfahrungen auszutauschen, neue Pflanzen kennen zu lernen und Tipps zu Pflege und Vermehrung zu erhalten.

Ein blühender Garten während des gesamten Sommers dürfte in diesem Jahr somit viele Neusässer erfreuen, denn das Interesse war groß. Während die einen die Qual der Wahl hatten und sich gerne beraten ließen, hatten wieder andere beim Einkauf auf dem Wochenmarkt schon von Weitem ein Exemplar ihrer Begierde gesehen und kurz entschlossen ergriffen und mitgenommen. Auch wenn ihr Garten bereits all die Besonderheiten aufweist, die am Stand des Bund Naturschutz zu erhalten sind, so mache sie immer wieder gerne dort Halt, erklärt eine Stammkundin des Wochenmarkts. „Hier gibt es nur ausgefallene Pflanzen, die vor allem auch nicht von Schnecken gefressen werden“, schwärmt sie.

Nächste Pflanzentauschbörse am Samstag, 29. April

Selbst von ihren Gartenschätzen abzugeben, ist der älteren Dame aber zu beschwerlich, bedauert sie. Ihren Karton hat eine weitere Besucherin der Pflanzentauschbörse mithilfe intensiver Beratung bereits gut gefüllt und will nun umgehend nach Hause in ihren Garten gehen. Die Anbieter zeigten sich über den Verlauf der ersten Pflanzentauschbörse in diesem Jahr sehr zufrieden. Wer an diesem Samstag keine Zeit hatte, die Pflanzentauschbörse des Bund Naturschutzes zu besuchen, der hat am kommenden Samstag, 29. April, von 8 bis 12 Uhr noch einmal die Gelegenheit, sich mit Pflanzen einzudecken.