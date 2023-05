Blitzer auf A8 bei Neusäß: 154 Autofahrer sind Führerschein los

Fünf Tage lang stand ein Blitzeranhänger der Polizei im Bereich der Anschlussstelle in Neusäß. Die Bilanz: Jeder Zehnte, der geblitzt wurde, ist nun seinen Lappen los.

Die gute Nachricht: Die allermeisten, die auf der Autobahn A8 unterwegs sind, halten sich offenbar an die Geschwindkeitsbegrenzung an der Anschlussstelle bei Neusäß. Zumindest ist das das Ergebnis einer Stichprobe der Polizei. Die hat in der vergangenen Woche mehr als 90.000 Autos kontrolliert. Die schlechte Nachricht: 154 Autofahrerinnen und Autofahrer müssen nun ihren Führerschein abgeben.

Spitzenreiter rast mit über 200 Stundenkilometern über A8

Auf dem Streckenabschnitt der Autobahn herrscht Tempo 120. Während dieser über fünf Tage andauernden Messung waren 1.593 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Davon waren wiederum 154, also etwa zehn Prozent, so schnell unterwegs, dass sie

nun ein Fahrverbot von ein bis drei Monaten erwartet. Diese Verkehrsteilnehmer waren mindestens 41 km/h zu schnell unterwegs, berichtet die Polizei.

Den traurigen Höchstwert von gemessenen 213km/h bei zulässigen 120 km/h erreichte ein Fahrer aus Baden-Württemberg. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten. Wegen der Vielzahl an deutlichen Überschreitungen wird die Polizei die Autobahn A8 im geschwindigkeitsbegrenzten Bereich weiterhin in beide Richtungen im Fokus behalten, teilen die Beamten mit. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor Hauptunfallursache bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen. (kinp)