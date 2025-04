Blühende Kreativität am beruflichen Schulzentrum Neusäß

Zum zweiten Mal hat sich zuletzt die Aula des Beruflichen Schulzentrums Neusäß in eine faszinierende Blumenwelt verwandelt. Die Auszubildenden des Fachbereichs Floristik präsentierten erneut ihr Können in der „Floreality-Show 2.0“, einer einzigartigen Mischung aus Kunst, Kreativität und Praxis. Ohne vorherige Proben stellten sich die angehenden Floristen aus allen drei Jahrgängen mutig der Herausforderung und stellten ihr handwerkliches Geschick und gestalterische Vielfalt unter Beweis. Mit farbenfrohen Frühlingsarrangements, beeindruckenden floralen Installationen und einem mitreißenden Rahmenprogramm sorgten sie für eine Atmosphäre, die das Publikum in ihren Bann zog.

Unvergessliches Erlebnis

Musik, Lichteffekte und eine charmante Moderation begleiteten die floralen Darbietungen und machten den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Fachlehrerin Andrea von Mackensen führte unterhaltsam durch das Programm. Dabei thematisierte sie nicht nur die Schönheit der Floristik, sondern auch die Besonderheiten des Berufsalltags. An diesem Abend wurden alle Werkstücke unter Berücksichtigung der Prüfungskriterien gestaltet, von der floristischen Gestaltungslehre über Farb- und Formenlehre bis hin zu Kundenbetreuung und Verkauf.

Neue Tradition

Das gesamte Kollegium der Floristikabteilung unterstützte die Veranstaltung tatkräftig und trug zum Erfolg des Abends bei. Die zweite Auflage der Veranstaltung habe eindrucksvoll gezeigt, so die Veranstalter, dass diese kreative Bühne zu einer neuen Tradition am Beruflichen Schulzentrum Neusäß geworden ist.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.