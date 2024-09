Brandstiftung in einem Geräteschuppen? Die Polizei sucht Zeugen

Einem Spaziergänger ist am Freitagabend aufgefallen, dass aus einem Schuppen der Grund- und Mittelschule Am Eichenwald in Neusäß Rauch kam. Die Feuerwehr öffnete daraufhin den völlig verrauchten Geräteschuppen. Ein offenes Feuer gab es nicht. Die Polizei geht derzeit von Brandlegung aus. Der Schuppen war vorher offenbar teilweise aufgebrochen worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon: 0821 / 323-1810 entgegen. (corh)