Buden stehen in Neusäß schon für den Weihnachtsmarkt bereit

Es weihnachtet in Neusäß: Die ersten Buden für den Weinachtsmarkt stehen schon.

Noch drei Wochen, bis die Neusässer Märchenweihnacht in der Remboldstraße und dem Ägidiuspark von Bürgermeister Richard Greiner eröffnet wird. Der städtische Bauhof hat schon mit den Vorbereitungen begonnen und einen Großteil der Buden aufgestellt. Dieses Jahr wird das Märchen „Der Wunschvogel“ von Sabine Corso an acht Märchenbuden täglich von 11 bis 21 Uhr zu sehen sein.

Und an allen vier Adventswochenenden lockt der Neusässer Weihnachtsmarkt mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten und einem bunten Angebot an Kunsthandwerk, weihnachtlichen Geschenken und Aktionen. Auch in diesem Jahr gibt es ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit Musik, lebender Krippe, Nikolauspostamt, Eisenbahn, Karussell und Weihnachtsmarktfeuer. (AZ)

