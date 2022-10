Bürgerdialog zum Trassenausbau: "Die Frage ist nicht ob, sondern wie"

Plus Im Infomobil bietet die Bahn im Landkreis Dialogmöglichkeiten zum geplanten Bahn-Ausbau an. Überraschend ist die positive Einstellung der Menschen zum Projekt.

Beim Thema Bahn-Ausbau klaffen die Meinungen oft weit auseinander. Welche der vorgeschlagenen Trassen für die neue Strecke Ulm-Augsburg umgesetzt werden soll, sorgt für viel Streit. In Neusäß luden Mitarbeiter im Infomobil zum Gespräch ein und zeigten sich erfreut über konstruktive Gespräche. Überraschend war, dass die meisten Menschen grundsätzlich für den Ausbau der Strecke seien.