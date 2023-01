Neusäß

07:00 Uhr

Bürgermeister verspricht: Freizeitbad Titania bleibt

Kaum noch ein Platz frei war in der Stadthalle beim Neujahrsempfang der Stadt Neusäß. Bürgermeister Richard Greiner sprach von einer Zeit, in der Veränderungen nicht ausbleiben.

Plus 2022 und auch 2023 werden von Krisen unterschiedlichster Art geprägt. Und dennoch gibt es auch Entwicklungen, die Mut machen, sagt der Neusässer Bürgermeister beim Neujahrsampfang.

Ist es nun die Veränderung, die einem Angst machen muss - oder eher die Angst davor, sich nicht zu verändern? Mit einer Parabel vom Herrn Keuner, der vielleicht schwäbischsten Figur des großen Dichters und Schriftstellers aus der Nachbarstadt Augsburg, Bertold Brecht, hat Bürgermeister Richard Greiner am Sonntag den Neujahrsempfang der Stadt Neusäß in der Stadthalle eröffnet. Angst hin oder her: An Veränderungen sei das Jahr 2022 durchaus reich gewesen, so seine Einschätzung.

