Bus-Verspätungen in Neusäß und Welden wegen Baustellen

Wie sind Pendler und Schülerinnen zu den Hauptverkehrszeiten mit den vielen Baustellen auf der Linienführung der Linie 500/501 bislang zurechtgekommen? Wie berichtet, stören im Verlauf von Augsburg über Neusäß nach Aystetten und weiter nach Welden drei Baustellen die Fahrt. Nun meldet der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund (AVV): Ja, Verspätungen seien in den vergangenen Wochen unvermeidlich gewesen. Doch Ausfälle von Fahrten oder die verspätete Ankunft von Kindern und Jugendlichen in der Schule seien dem AVV aktuell nicht bekannt, so eine Sprecherin.

Wer derzeit mit dem Bus von Welden nach Augsburg fahren will, hat es nicht leicht, gleich drei Baustellen behindern die planmäßige Fahrt. So ist noch bis 30. August die Burkhartstraße in Welden gesperrt, noch bis zum 28. Juli ist die Mühlbachstraße in Ottmarshausen ebenfalls dicht und gar bis Mitte November zieht sich die Erneuerung der Ulmer Straße in Augsburg. „Teilweise sind bei diesen Baumaßnahmen immer wieder größere Umleitungsstrecken nötig und die Fahrtzeiten der einzelnen Kurse sind maximal ausgereizt“, so die Sprecherin. Treffe dann der Regionalverkehr vor allem zu Stoßzeiten mit dem Individualverkehr zusammen, seien weitere Verspätungen unvermeidlich.

Seit Mai gilt für die Linien ein Baustellenfahrplan

Seit Mai gilt für die Linien 500, 501 und 503 ein Baustellenfahrplan, denn damals begann die erste Baumaßnahme in der Mühlbachstraße in Ottmarshausen. So wird seitdem auf der Linie 500 stadtauswärts etwa von 14 bis 17 Uhr zwei- bis dreimal stündlich gefahren, ab 17 Uhr im Stundentakt. Die Linie 501 verkehrt von 14 bis 16 Uhr sowie zwischen 17.30 und 20 einmal in der Stunde, in der Hauptverkehrszeit zwischen 16 und 17.30 Uhr doppelt so oft. Eine längere Fahrtzeit wird aufgrund der Umleitung in der Ulmer Straße auf der Linie 503 benötigt, sie verkehrt jedoch nachmittags bis 19 Uhr weiterhin stündlich.

Eine, zumindest zeitweise, Entspannung der Lage erwartet der AVV ab dem kommenden Montag, 29. Juli. Denn dann wird die Mühlbachstraße nach dem Ende des ersten Bauabschnitts der Arbeiten dort wieder geöffnet. Doch das wird nicht lange anhalten, so die Sprecherin des AVV: „Allerdings soll dann voraussichtlich am 16. September die zweite Phase der Baumaßnahme Mühlbachstraße/Ottmarshausen beginnen. Mit Start dieser Phase zwei müssen die Linien 500 und 501 wieder – wie heute - über die Gerstenstraße in Ottmarshausen umgeleitet werden, können aber nach heutiger Planung die Haltestelle Hammel, Mühlbachstraße trotzdem bedienen.“