Christbaum auf dem Augsburger Rathausplatz kommt heuer aus Neusäß

Plus Rund 18 Meter ist die Tanne hoch, die dieses Jahr auf dem Augsburger Rathausplatz stehen wird. Der Christbaum kommt aus Neusäß.

Der „Christbaum für Alle“, der jedes Jahr auf dem Rathausplatz Augsburg aufgestellt wird, kommt heuer aus Neusäß. Die 30-jährige Tanne ist etwa 18 Meter hoch und stand Anfang der Woche noch gegenüber des Caritas-Seniorenzentrums Notburga auf dem ehemaligen bäuerlichen Anwesen, das von der Stadt Neusäß gekauft wurde. Am kommenden Montag wird der Baum nach Augsburg gebracht.

Auf dem Rathausplatz wird die Tanne dann mit rund 300 goldenen Sternen und etwa 1000 Lichtern dekoriert. Der „Christbaum für Alle“ ist vor allem für Menschen gedacht, die zuhause keinen Christbaum haben. Die Tradition gibt es bereits seit den 1920er-Jahren. (jly)