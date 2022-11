Christian Springer ist in Neusäß vieles "Nicht egal!" – Wir verlosen Karten

Er ist sehr gefragt. Nun macht der Kabarettist Christian Springer mit seinem Programm Station in der Stadthalle Neusäß. Dabei ist ihm vieles "Nicht egal!".

Christian Springer ist nicht nur ein renommierter bayerischer Kabarettist. Er setzt sich auch für Menschen ein. Coronabedingt musste die Premiere seines neuen Programms "Nicht egal!" verschoben werden. Nun ist er damit aber in der Stadthalle Neusäß zu erleben. Für den Auftritt am Freitag, 11. November, um 20 Uhr verlosen wir dreimal zwei Karten. Dann ist zu erfahren, was hinter dem energischen Titel steckt.

Christian Springer ist vieles Wichtige "eben nicht egal … Darüber erzähle ich. Im besten Fall in einer Mischung aus Feinheit und Bosheit. Wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist, muss die sprachliche Keule her. Ich mische mich gerne ein in das, was geschieht." Ein renommierter Kritiker urteilt: "Das, was Christian Springer unter Kabarett versteht, geht meilenweit über das gesprochene Wort hinaus. Er steckt selbst mittendrin im Geschehen und gilt als der engagierteste deutsche Kabarettist."

Christian Springer hat eine Initiative gegen Rassismus gegründet

Neben seine Bühnen- und Fernsehauftritten und seinen Büchern gründete Springer die Initiative Schulterschluss: Mit Aktionen, Vorträgen und Publikationen soll in Zeiten von Rassismus, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und Hassbotschaften ein Zeichen für Demokratie gesetzt werden. Für sein Schaffen als Kabarettist und für sein soziales Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises im Jahr 2013, sowie den Kabarettpreis der Stadt München.

Für Christian Springer und seinen Kabarettabend "Nicht egal!" am Freitag, 11. November, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir dreimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Donnerstag, 10. November, eine E-Mail an die redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und schreibt uns, wie Christian Springer seine Initiative gegen Rassismus nennt. (lig)

Karten für den Kabarettabend zum Preis von 24/21 Euro gibt's an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß im Rathaus.