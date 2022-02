Clemens Brocker aus Neusäß schafft Kunst fürs neue Finanzamt Donauwörth

Plus Seine Werke sind schon häufig im öffentlichen Raum zu sehen. Nun wird der Neusässer Künstler Clemens Brocker ein Werk für das Finanzamt Donauwörth gestalten.

Ein Zeichen für den Wertekreislauf über die Dächer des Finanzamts hinaus: Der erste Preis des Kunst-am-Bau-Wettbewerbs für den Neubau des Finanzamtes in Donauwörth geht an den Künstler Clemens Brocker mit seinem Projekt "Bogenelemente - Zeichen für den Wertkreislauf". Das ist nicht der erste Wettbewerb, den der Neusässer Künstler gewonnen hat. Sein Kunstwerk hat eine klare Aussage.