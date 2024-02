Neusäß

18:45 Uhr

Cyberkriminalität: Polizei erklärt die Maschen von Betrügern im Internet

Plus Künstliche Intelligenz (KI) bietet enorme Möglichkeiten. Das wissen auch Kriminelle. Wie sie arbeiten und wie man sich schützen kann, erklärt die Polizei bei einem Vortrag in Neusäß.

Von Philipp Kinne

Die Entwicklung ist enorm. Dabei ist der Begriff künstliche Intelligenz (KI) dem breiten Publikum noch gar nicht lange geläufig. Gerade einmal knapp zwei Jahre ist es her, dass ChatGPT erstmals weltweit für Schlagzeilen sorgte, weil das Programm in wenigen Sekunden etwa ganze Aufsätze verfassen kann. Inzwischen gibt es etliche andere Programme, die in der Lage sind menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen. Das wissen auch Kriminelle. Bei einem Vortrag in Neusäß erklärten Spezialisten der bayerischen Polizei, worauf es bei der digitalen Jagd nach Verbrechern ankommt.

Diese Masche brachte ein Unternehmen um 1,4 Millionen Euro

Die bayerische Polizei hat für Wirtschaftsunternehmen eine zentrale Ansprechstelle für den Bereich Cybercrime, also Kriminalität im Internet, geschaffen. Dort arbeiten die beiden Kriminalhauptkommissare Andreas Brosche und Andreas Bauer, die in Neusäß Einblick in ihre Arbeit gaben. So berichteten sie etwa von einem Münchener Unternehmen, das zum Opfer von digitaler Kriminalität wurde. Am Ende verlor die Firma knapp 1,4 Millionen Euro. Wie gingen die Verbrecher vor?

