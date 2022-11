Neusäß

12:30 Uhr

Dachs und Fuchs fühlen sich sogar in Neusäß am Kobel wohl

Am Kobel ist offenbar ein Dachs unterwegs.

Plus Dass Tiere des Waldes immer näher an die Städte heranrücken, ist bekannt. Nun wurde ein Dachs am Kobel gesichtet - und weitere Tiere sind im Stadtgebiet unterwegs.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Obwohl der Kobelwald zwischen den Neusässer Stadtteilen Westheim und Steppach nur rund 13 Hektar groß ist, stark von Spaziergängern frequentiert und das Gebiet rundherum bebaut, sind dort etliche Tierarten beheimatet: Natürlich viele Vogelarten wie Specht, Habicht oder Turmfalke sowie Hasen, ganz selten auch Fuchs und Reh wurden dort schon gesichtet. Darüber hinaus ist vor einigen Jahren in Steppach ein Fuchs durch den ganzen Ort gestreift.

