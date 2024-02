Neusäß

vor 20 Min.

"Das Amt ist eine Ehre": Gimo Zaradacht aus Neusäß ist Landesschulsprecher

Gimo Zaradacht ist stellvertretender Landesschülersprecher für die Fach- und Berufsoberschulen in Bayern.

Plus Gimo Zaradacht macht aktuell sein Fachabi an der FOS/BOS in Neusäß – und vertritt als Landesschulsprecher die Interessen von Schülern aus ganz Bayern.

Von Jonathan Lübbers

Was genau macht eigentlich ein Landesschülersprecher? Gimo Zaradacht wurde im vergangenen Jahr zum stellvertretenden Landesschülersprecher aus dem Bereich der Fachoberschulen gewählt und vertritt damit die Interessen aller Schülerinnen und Schüler in Bayern – ohne davor selbst genau zu wissen, was mit diesem Amt auf ihn zukommt.

"Hätte ich vorher gewusst, wie viel Zeit das Amt in Anspruch nimmt, bin ich mir nicht sicher, ob ich zur Wahl angetreten wäre", überlegt Zaradacht. Dass er sein Amt als Landesschülersprecher gerne ausübt, ist ihm anzumerken. Noch nie habe er sich zu einer Sache so sehr berufen gefühlt, sagt Zaradacht. "Aber es ist auch sehr viel Aufwand."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

