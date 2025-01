Das Frühjahrsprogramm der VHS Neusäß ist raus

Das neue Programm der Volkshochschule Neusäß für das Frühjahr 2025 ist ab sofort einsehbar. Wer sich für Kurse in den Bereichen Kunst/Gestalten, Politik/Umwelt, Gesundheit, Sprachen und Beruf/EDV interessiert, findet alle Informationen unter www.vhs-augsburger-land.de und kann sich bei VHS-Ansprechpartnerin Michaela Stöffelmeir unter der Telefonnummer 0821/4606-139 oder per E-Mail an vhs@neusaess.de beraten lassen. (AZ)

Frühjahrsprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VHS Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis