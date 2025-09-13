Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Neuer Stadtplatz in Neusäß: Bäume und Pflanzen sollen die Städtepartnerschaften symbolisieren

Neusäß

Mit dem neuen Stadtplatz ist das Herzstück von Neusäß nun komplett

Schon vor vier Jahren wurde in Neusäß der Stadtplatz auf dem Schuster-Areal geplant, dann aber noch einmal überarbeitet. Nun wurde er feierlich eingeweiht.
Von Angela David
    • |
    • |
    • |
    Die alte Linde, die schon im Schuster-Biergarten stand (links) konnte auch für den neuen Stadtplatz erhalten werden, der nun fertiggestellt und feierlich eingeweiht wurde. Entstanden sind große Pflanzbeete mit modernen Sitzmöglichkeiten.
    Die alte Linde, die schon im Schuster-Biergarten stand (links) konnte auch für den neuen Stadtplatz erhalten werden, der nun fertiggestellt und feierlich eingeweiht wurde. Entstanden sind große Pflanzbeete mit modernen Sitzmöglichkeiten. Foto: Michael Hochgemuth

    Bereits vor mehr als vier Jahren hatte sich der Neusässer Stadtrat für einen Planungsentwurf für den zentralen Platz an der Hauptstraße gegenüber des Eiscafés Tuttifrutti entschieden: Mit viel Grün, Sitzgelegenheiten und einem Wasserspiel sollte der neue Stadtplatz im Zentrum des ehemaligen Schuster-Areals und vor dem neuen, modernen Geschäftshaus, das dann entstanden ist, sowie der Bäckerei Wolf mit ihrer Bewirtung im Außenbereich attraktiv gestaltet werden. Nun, im Laufe der Jahre haben sich dann noch einige Änderungen ergeben, sodass die Umsetzung bis jetzt dauerte. Am Freitag ist der neue Stadtplatz schließlich feierlich eingeweiht worden mit dem geistlichen Segen der beiden Neusässer Pfarrer Christian Agnethler und Stephan Spiegel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden