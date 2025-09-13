Mit dem neuen Stadtplatz ist das Herzstück von Neusäß nun komplett

Bereits vor mehr als vier Jahren hatte sich der Neusässer Stadtrat für einen Planungsentwurf für den zentralen Platz an der Hauptstraße gegenüber des Eiscafés Tuttifrutti entschieden: Mit viel Grün, Sitzgelegenheiten und einem Wasserspiel sollte der neue Stadtplatz im Zentrum des ehemaligen Schuster-Areals und vor dem neuen, modernen Geschäftshaus, das dann entstanden ist, sowie der Bäckerei Wolf mit ihrer Bewirtung im Außenbereich attraktiv gestaltet werden. Nun, im Laufe der Jahre haben sich dann noch einige Änderungen ergeben, sodass die Umsetzung bis jetzt dauerte. Am Freitag ist der neue Stadtplatz schließlich feierlich eingeweiht worden mit dem geistlichen Segen der beiden Neusässer Pfarrer Christian Agnethler und Stephan Spiegel.
